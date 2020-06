122 Nationen leben in Aalen

Aalen

Integration in den Quartieren. Ein Vergleich in Zahlen. So lautet das Thema im Integrationsausschuss, der an diesem Abend in der Stadthalle tagt. Wie das Ergebnis lautet?

Fast jeder dritte Aalener (29,5 Prozent) hat Migrationshintergrund. In der Aalener Kernstadt (43,9 Prozent), im Quartier Galgenberg/Hirschbach/Heide (43,1), im Hüttfeld (42,1), im Zentrum von Wasseralfingen (47,4) und in Unterkochen (35,0) ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund am höchsten. Die wenigsten Bewohner mit Migrationshintergrund findet man in Waldhausen (10,2 Prozent), in Fachsenfeld (12,5) und in Dewangen (13,2).

In 17 Quartiere ist die