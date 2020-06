Rentner in Haft, da räumt sie Konten leer

Aalen. „Das war der Jackpot“ erinnert sich vor dem Amtsgericht Aalen am Dienstag die Angeklagte an ihre Taten. Der „Jackpot“ in Höhe von fast 40 000 Euro, den sich 2017 die heute 48-Jährige vom Konto ihres heute 82-Jährigen Bekannten holte, bleibt es aber nicht. Wegen Untreue in 22 Fällen wird die dreifache Oma am Ende der Verhandlung zu einem Jahr und sieben Monaten Haft unter dem Vorsitz von Richter Martin Reuff verurteilt. Auf Bewährung. Zum einem, weil die Frau gleich nach der Verlesung der Anklageschrift ihre Taten gesteht. Zum anderem auch, weil das Gericht der ehemaligen Kokain- und Alkoholabhängigen aktuell