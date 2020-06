Ein Feuerteufel hält Lauchheim seit Monaten in Atem

Lauchheim

Brandstiftungen halten die Lauchheimer in diesem Jahr in Atem. Insgesamt wurden bis jetzt sechs Fahrzeuge von Unbekannten in Brand gesetzt. Darunter waren zwei Brandversuche.

Aktuellster Fall ist der Brand eines Fiat Pandas in der Kuhsteige in Lauchheim. Das Auto brannte am vergangenen Wochenende, in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni ,aus. Sachschaden hier: rund 4500 Euro.

Die Bewohner von Lauchheim sind in Sorge und angespannt. Denn diese Brandstiftungen dauern nun schon rund ein Jahr lang an und bislang konnte die Polizei noch keinen Täter ermitteln.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sei es besonders schlimm geworden, meint