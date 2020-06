Ein neuer Eltern-Kind-Treff in Aalen

Familie Denisa Krieger will einen Ort schaffen, an dem sich Eltern austauschen können.

Aalen. Einen Ort, bei dem sich Eltern in den Erziehungsfragen ihrer Kinder austauschen können, soll es bald in Aalen geben: im „UtopiAA“ an der Stadtkirche. Die Sozialpädagogin Denisa Krieger hat sich vorgenommen, einen solchen Treffpunkt in Aalen zu eröffnen. Ab 4. August sollen die Türen für Eltern, aber auch deren Kinder jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr offen stehen. „Dort haben Eltern Gelegenheit, sich gegenseitig auszutauschen, um gemeinsam Lösungen zu finden“, sagt Krieger.

Oft sähen die Eltern das Bedürfnis nach Hilfe bei Fragen rund ums Aufwachsen der Kinder als Schwäche an und trauten sich nicht,