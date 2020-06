Aalen. Er galt bereits vor 20 Jahren als einer der Vorreiter der Digitalisierung der Lehre und ist es bis heute: Prof. Dr. Günther Hachtel stellte schon früh die Weichen für eine zukunftsorientierte akademische Ausbildung an der Hochschule Aalen in den Wirtschaftswissenschaften. Jetzt hat er seine 40-jährige Dienstzugehörigkeit gefeiert. Als „Urgestein“, so Hochschul-rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider, sei Hachtel maßgeblich an der Weiterentwicklung des Studienbereichs Wirtschaftsingenieurwesen beteiligt – mit dem Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen und Master Industrial Management – sowie am Aufbau der Fakultät