Blick auf vergangene Jahre und auf den Neuanfang

Kirche Was den aktuellen Dekanatsrat in seiner letzten Sitzung in Wasseralfingen beschäftigt hat.

Aalen-Wasseralfingen. „Es waren volle Jahre“, sagte Dekanatsreferent Tobias Kriegisch bei der Sitzung des Dekanatsrats des katholischen Dekanats Ostalb in der Sängerhalle Wasseralfingen. Es war die erste Sitzung in diesem Jahr, in der der Rat zusammengekommen ist und gleichzeitig die letzte in dieser Konstellation: Denn am 29. September konstituiert sich die Versammlung – wegen der Kirchenwahl im vergangenen März – neu.

In Corona-Sitzordnung mit entsprechendem Abstand der Teilnehmer begrüßten Dekan Robert Kloker und die gewählte Vorsitzende des Dekanatsrats, Anita Scheiderer die Räte. Tobias Kriegisch blickte eingangs