„Hier hieß es: alle gegen die Polizei!“

Aalen

Er wirkt nicht wie einer, der sich schnell aus der Ruhe bringen lässt. In über 30 Dienstjahren bei der Polizei gibt es kaum etwas, was Erster Hauptkommissar Jörg Nester noch nicht erlebt hat. Die Krawallnacht von Stuttgart aber stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. „Ich kann es noch immer nicht fassen“, sagt der hünenhaft wirkende 100-Kilo-Mann.

Der Einsatz: Kurz vor Mitternacht am Samstag kommt die Unterstützungsanforderung der Kollegen aus Stuttgart. Gemeinsam mit 28 Kolleginnen und Kollegen aus den Revieren Aalen, Gmünd und Backnang fährt Nester von Waiblingen aus nach Stuttgart.