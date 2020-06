Galerie Root zu Besuch bei Galerie Zaiß

Ausstellung In Berlin und Kiel lebende Künstler geben sich mit ihren Kunstobjekten ein Stelldichein in Aalen.

Von Freitag, 26. Juni bis 26. Juli sind Künstler der Berliner Galerie Root zu Besuch in der Aalener Galerie Zaiß.

Andreas Amrhein, Maler und Grafiker, arbeitet in der Tradition der Pop Art. Er setzt in seinen Bildwelten Versatzstücke aus der Werbung, von Comics, Filmen, der Literatur und dem Alltag zu neuen virtuos gemalten Bildern zusammen. Seit Jahren beschäftigen ihn in seiner Malerei Porzellanfiguren, oft Tiere in menschlicher Gestalt, gemalt in Acryltechnik.

Jo Kley, Steinbildhauer, ist Kosmopolit, seit 1998 verfolgt er mit seinem Kunstkonzept „Kley City“ in möglichst vielen Ländern der Erde Turmskulpturen zu errichten,