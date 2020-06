Zwei Kindergärten wegen Corona zu

Schwäbisch Gmünd

Wegen des Corona-Virus sind aktuell zwei Kindertagesstätten geschlossen: die Kita Topolino auf dem Hardt und der Kindergarten Brücke in der Weststadt. Das teilte Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch den Stadträten im Bau- und Umweltausschuss mit. Vergangene Woche seien in Schwäbisch Gmünd sieben Infizierte registriert gewesen, am Mittwochmorgen sei eine Familie hinzugekommen, sodass es nun 13 Fälle seien.

Ein dreijähriges Kind, das die Kita Topolino auf dem Hardt besucht, sei positiv auf Covid-19 getestet worden, berichtete Klaus Arnholdt, Leiter des städtischen Amts für Bildung und Sport. Daher sei die Gruppe,