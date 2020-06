Naturschutz erster Klasse

Eine bunte Vogelschar ist in seinem Garten unterwegs: vor allem Rotschwänze, Amseln, Rotkehlchen, Kleiber, Kohl- und Blaumeisen. Rund um sein Haus hat Josef Abele nicht nur viele Nisthilfen für die Piepmätze eingerichtet, sondern auch diverse Insektenhotels. Drei Hummelvölkern bietet der Naturschutzwart sichere Rückzugsmöglichkeiten in seinem Garten. Bei ihm sei ein Igel zuhause. Für Blindschleichen hat er einen Bungalow eingerichtet. Vor den Hornissen in seinem Garten müsse man sich nicht fürchten, meint der 78-Jährige.

Er hält keine Abstandsregeln ein – zumindest nicht zu den Tieren in seiner Umgebung. Ganz im Gegenteil. Schwärme