Sie halten die Bopfinger Bänke in Schuss

Bopfingen. Wandern hält nicht nur fit, sondern bringt die Wanderer auch an einzigartige Stellen. Eine dieser Stellen ist der Eglesplatz in Bopfingen, mit seinem weiten Blick in die Landschaft des Härtsfelds. Dort lohnt es sich, Rast zu machen und den Ausblick zu genießen. Damit dieses weiterhin möglich ist, haben die Wegewarte des Albvereins Bopfingen nun die Bänke auf dem höchsten Spielplatz Bopfingens erneuert.

Denn die Ruhebänke auf dem Eglesplatz waren sehr verwittert. Wegewart Heinz Hubel hat gemeinsam mit Wolfgang Fuksa, Siegfried Wannags, Ulli Götz, Karl und Stephan Stark die Bänke repariert.

„Insgesamt wurden acht Sitzgruppen