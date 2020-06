Alternative zu Kidstown steht fest

Heubach Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet der Stadtjugendring Heubach (SRJ) in diesem Jahr eine Ferienbetreuung der etwas anderen Art. Durch die besonderen Umstände und die entsprechende Corona-Verordnung für Kinder- und Jugendarbeit kann in diesem Jahr die Kinderspielstadt „Kidstown“ nicht stattfinden, dennoch ist es dem SJR ein besonderes Anliegen, den Heubacher Kindern und Eltern eine alternative Ferienbetreuung anzubieten. Anhand der örtlichen Gegebenheiten und der noch geltenden Abstandsregelungen, kann die Ferienbetreuung nur für eine begrenzte Anzahl an Kindern durchgeführt werde, schreiben die Organisatoren.

