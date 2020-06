Alternative zu Kidstown steht fest

Heubach Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet der Stadtjugendring Heubach (SRJ) in diesem Jahr eine Ferienbetreuung der etwas anderen Art. Durch die besonderen Umstände kann in diesem Jahr die Kinderspielstadt „Kidstown“ nicht stattfinden. Anhand der örtlichen Gegebenheiten und der noch geltenden Abstandsregelungen, kann die Ferienbetreuung nur für eine begrenzte Anzahl an Kindern durchgeführt werde, schreiben die Organisatoren. Die Betreuung wird von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr an der Schillerschule stattfinden. Es wird bei der Betreuung verschiedene Themenbereiche geben, in denen die