Blitzlichtgewitter unter der Kapfenburg

Lauchheim. Stadtauswärts wird ordentlich aufs Gas gedrückt. Aber auch in den 30-er-Zonen halten sich viele nicht an die Verkehrszeichen. Beobachtungen lassen ein solches bereits vermuten. Wie schnell in Lauchheim aber tatsächlich gefahren wird, belegen nun die Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen des Landratsamtes aus dem vergangenen Jahr. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete Irena Bair, Praktikantin und Anwärterin auf den gehobenen nichttechnischen Dienst, über die genauen Zahlen von 2019.

Demnach lag die Gesamtgemeinde Lauchheim mit 8,75 Prozent um gut einen Zähler höher als die durchschnittliche Beanstandungsquote