BI Zeiselberg klagt gegen „XXL-Bau“

Die Bürgerinitiative Zeiselberg (BI) hat nach eigenen Angaben am Freitag beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Gastronomie-Bebauung auf dem Zeiselberg erhoben. In einer Pressemitteilung schreiben Frank Eissmann und Stanislaus Müller-Härlin, die BI sei weiterhin der Ansicht, dass eine Stadt, die ihren Bürgern eine „XXL-Restauration mit 340 Plätzen in einem reinen Wohngebiet zumutet, den schönen Hausberg verbaut und die Aussicht zerstört, unverantwortlich handelt.

Das vorgelegte Gutachten beruht zum Teil auf falschen Zahlen und Annahmen. Das Projekt ist ein Dinosaurier aus einer Zeit, die soziale, ökologische