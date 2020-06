Kleinere Märkte sollen Sommer beleben

Ellwangen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung, die Veranstaltungen mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern bis Ende Oktober untersagt, muss nun leider auch der verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto ‘Made by Hand’ am 20. September in Ellwangen abgesagt werden.“ Das teilt die Stadt Ellwangen in einem Schreiben mit.

Die Verantwortlichen, Stadtmarketing und Pro Ellwangen, bedauern dies laut Mitteilung sehr. „Nach der coronabedingten Absage des Ellwanger Frühlings Ende April hatten wir natürlich alle darauf gehofft, dass wir spätestens im September mit unseren Veranstaltungen wieder durchstarten können“,