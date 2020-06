Kulturbahnhof: Anfang Oktober großes Festwochenende

Aalen

Der Countdown bis zur Eröffnung des Kulturbahnhofs auf dem Stadtoval läuft. Der Termin für die Eröffnungsfeierlichkeiten ist fix: Vom 2. bis 4. Oktober soll das neue Aalener Kulturzentrum gefeiert werden – unter Berücksichtigung aller Corona-Regeln. OB Thilo Rentschler spricht von einem Bürger- und Kulturfest.

Am Freitag hatte CDU-Landtagsabgeordneter Winfried Mack eingeladen zu einem Rundgang übers Stadtoval. Um sich von Rentschler und seinem Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle zeigen zu lassen, was schon fertig ist und was noch getan werden muss. „Schließlich fließen ja