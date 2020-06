Frage der Woche: Schafft der FC Heidenheim den Aufstieg in die 1. Bundesliga?

Schafft der 1. FC Heidenheim den Aufstieg in die Bundesliga? Dazu muss die Elf von Trainer Frank Schmidt zunächst am Sonntag beim Miester Arminia Bielefeld Platz drei sicherstellen - um damit in die Relegationsspiel gegen den Bundesliga-Sechzehnten gehen zu dürfen. Wir haben Aalener Passanten gefragt, ob sie an einen Aufstieg der Heidenheimer glauben – und wie sie die Entwicklung des Profifußballes dort finden.