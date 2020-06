„Aalen-Wein“ zur Kampagne

Sommeraktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ startet am 9. Juli. ACA und Stadt starten parallel dazu Hilfsaktion für Handel und Gastronomie.

Aalen

Am 9. Juli startet in Aalen die Sommeraktion, die unter dem Motto „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ steht. In diesem Rahmen läuft im Zeitraum eine Kampagne des ACA und der Stadt zur Unterstützung von Handel und der Gastronomie „in schwierigen Zeiten, als Zeichen des Optimismus“, wie OB Thilo Rentschler sagt. Sie steht ebenfalls unter dem Motto „Verliebt in Aalen“ und soll ein besonderes Ereignis der Beteiligten werden. Weinmarkt Grieser hat dazu einen besonderen Wein kreiert, der das Motto als Namen trägt.

Bei der Vorstellung von Aktion und Wein blickte Rentschler zunächst