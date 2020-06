Itzlinger Störche sind nun beringt

Bopfingen-Itzlingen

Nun sind sie registriert, die Jungstörche Ina, Iris und Ingo aus Itzlingen am Ipf. Die ersten in Bopfingen geborene Störche seit über 100 Jahren. Stefan Gerner hat sie am vergangenen Freitag beringt. Dies geschah mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen.

Die Ringe sind mit einem individuellen Code bedruckt. „DE“ für Deutschland, „R“ für die Vogelwarte Radolfzell sowie eine eigene Nummer für jeden der Störche.

Die Eltern der Tiere beobachten vom Kirchendach aus, was da im Nest passiert. Als Stefan Gerner im Korb der Drehleiter am Nest ankommt, stellen sich die kleinen Vögel