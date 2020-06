Ein Leben lang den Mensch entwickeln

Ellwangen

Wer ihn sieht, will ihm die 93 Jahre kaum abnehmen. „Gestern erst bin ich meine Runden im Kreßbachsee geschwommen“, bestätigt Pater Dr. Josef Pfanner. Nach mehreren Jahren in Peru, als Generalvikar, Novizenmeister und Provinzoberer der deutschsprachigen Provinz der Comboni, Seelsorger und Hausoberer der Gemeinschaft in Ellwangen, hielt er bis zur Coronakrise immer noch Gottesdienste in Schrezheim und Rotenbach ab.

Sein Weg ins Heute, zum Diamantenen Priesterjubiläum in Ellwangen, ist ein geschwungener Weg, voller Windungen und abenteuerlicher Geschichten. So verwundert es nicht, dass auch sein Jubiläum wegen Corona nicht