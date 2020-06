Semih Köksal folgt auf Sven Palinkas

Fußball, Bezirksliga Bei 08 Unterkochen rückt der Co-Trainer in die Chefposition. Co-Trainer wird Manuel Volk.

Beim Bezirksligisten FV 08 Unterkochen übernimmt zur neuen Saison 2020/2021 der bisherige Co-Trainer Semih Köksal das Amt des Trainers von Sven Palinkas.

Dieser war seit September 2019 als Nachfolger von Stefan Rettenmaier Trainer am Häselbach. Beide Seiten einigten sich darauf, die bis zum Saisonende angelegte Zusammenarbeit nicht zu verlängern. Der FV 08 Unterkochen ist Sven Palinkas für seine geleistete Arbeit sehr dankbar, denn er übernahm die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Zeit und führte diese sehr schnell wieder in sichere Regionen der Tabelle. Die Saison, die wegen der Corona-Krise abgebrochen wurde, schloss der FV 08