Richtfest für Mehrfamilienhaus

Oberkochen

In Oberkochen wird händeringend nach Wohnraum gesucht. Das Bauvorhaben im Wiesenweg ist nach dem Ärztehaus in der Aalener Straße das bislang zweitgrößte Projekt, das die Stadtwerke Oberkochen GmbH in ihrer neuen Sparte Immobilien in Angriff genommen hat.

„Ziel ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der in Oberkochen dringend gesucht wird“, betonten Stadtwerke-Geschäftsführer Roland Seimetz und Bürgermeister Peter Traub beim Richtfest.

Das Projekt „Wiesenweg 17“ hat Geschichte in Oberkochen. Im vergangenen Jahr stand dort noch das Seniorenwohngebäude, das 1965 unter anderem zur Unterbringung von