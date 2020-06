18-Jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Essingen. Am Montagabend ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann mit seinem Yamaha-Motorrad von Essingen-Lauterburg nach Essingen unterwegs.

Ursache für den Unfall sei vermutlich ein Fahrfehler gewesen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Das Motorrad habe sich überschlagen, nachdem es mit einem Bordstein in Berührung kam. Der Biker sei zunächst wieder aufgestanden, musste sich anschließend jedoch aufgrund seiner Verletzungen wieder in die Wiese legen. Ein Rettungswagen brachte den 18-jährigen Biker in ein Krankenhaus. An