Zweiter Verhandlungstag: Warum mussten sechs Menschen sterben?

Ellwangen. Was lief schief in dieser Familie? Was war los mit Adrian S., warum hasste er seine Mutter sosehr, dass es am 24. Januar zu diesem extremen Ausbruch von Gewalt kam und sechs Menschen sterben mussten?Dieser Frage geht das Gericht am zweiten Tag der Hauptverhandlung gegen den 27-jährigen Adrian S. nach. Dazu sind Zeugen geladen, die Einblick in die Zeit hatten, als der mutmaßliche Mörder noch ein kleines Kind war. Gabriele S., eine gute Freundin der getöteten Tante des Angeklagten, erzählt der Opa habe den kleinen sehr gern gehabt und sei besonders stolz gewesen, weil mit Adrian endlich ein männlicher Erbe