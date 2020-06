Entspannen am Ballermann

Reisen Eine Familie aus Aalen darf dank eines Pilotversuches Urlaub auf Mallorca machen. Was sich dort geändert hat und wie ihnen die Reise gefällt.

Aalen/Palma

Für viele Familien muss der Sommerurlaub unter Palmen in diesem Jahr ausfallen. Nicht für die Diebolds aus Aalen: Sie gehören zu den 10 000 Auserwählten, die im Rahmen eines Pilotversuchs nach Mallorca reisen durften.

Spezielle Voraussetzungen für eine Teilnahme an dem Projekt habe es nicht gegeben, wie Mutter Claudia Diebold sagt. „Aber da ich im Reisebüro arbeite, komme ich schnell an Angebote.“ Und: „Wir waren einfach wieder heiß aufs Reisen.“ Also entschied sich die Familie für den Urlaub auf Mallorca.

Viel weniger los als sonst

Am Flughafen in Stuttgart startete