Mega-Scheck für Varta

Förderung Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier übergab in Ellwangen den Förderbescheid über 300 Millionen Euro für Batterieforschung und -produktion des Konzerns.

Ellwangen

Großer Empfang für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei Varta in Ellwangen. Sogar Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Bayerns Wirtschafts-Staatssekretär Roland Weigert waren da. Denn diese Scheckübergabe hatte es in sich: Insgesamt 300 Millionen Euro Förderung bekommt der Batteriehersteller bis 2024 im Rahmen des Programms IPCEI, um in Ellwangen und Nördlingen die Lithium-Ionen-Technologie weiterzuentwickeln und größere, leistungsfähigere Batteriezellen zu produzieren.

Insgesamt geben Bund und Länder stolze 1,75 Milliarden Euro für mehrere Projekte, welche die Batterie als CO2-sparende,