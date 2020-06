Räte einstimmig für Funkmasten aus Schleuderbeton

Kirchheim. Von einer „besonderen Sitzung“ sprach Bürgermeister Willi Feige bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Festhalle in Kirchheim. Denn das öffentliche Interesse an der Sitzung war groß. „Noch nie waren so viele Zuhörer dabei“, meinte Feige.

Im Mittelpunkt des Interesses: die Errichtung eines Schleuderbetonmastes mit zwei Plattformen am Ohrenberg bei Benzenzimmern. Bereits im Januar 2019 lag eine erste Anfrage der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG) auf dem Tisch der Gemeinderäte. Damals wurde ein Standort gesucht. Schließlich entschied man sich für den Ohrenberg, da dieser Standort am weitesten entfernt