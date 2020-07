Wohnungsbau erhöht Mieten nicht

Wohnen Zehn neue Sozialwohnungen in der Gartenstraße sind bezugsfertig. Was der Aalener Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl beim Vor-Ort-Termin verspricht.

Aalen

Es war ein braches Grundstück“, erinnert sich Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Denn von dem neuen Gebäude in der Gartenstraße 151, das zehn neue Wohnungen beherbergt, war im Februar vergangenen Jahres noch nichts zu sehen. Die Vertreter der Aalener Stadtverwaltung und der Wohnungsbau sind sichtlich zufrieden. Beim Vor-Ort-Termin kündigten sie an, die Mieten in allen Objekten der Wohnungsbau und des Jugendwerks vorerst konstant zu halten.

Die neuen Wohnungen bewegen sich im unteren Preissegment und „werden ausschließlich an Berechtigte vermietet“, erklärt Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl. Also für,