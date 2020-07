Von Aufmacher bis Zwischenzeile

Bildung Die Schülerinnen und Schüler der Heubacher Schillerschule sind Teil des Tagespost-Projekts „Zeitung in der Schule“. Was sie dabei lernen.

Heubach

Was machen Redakteurinnen und Redakteure eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Viertklässler der Heubacher Schillerschule aktuell. Denn sie sind Teil des Tagespostprojekts „Zeitung in der Schule“. Für knapp drei Wochen bekommen die Schüler täglich die Gmünder Tagespost, schmökern in ihr und schreiben eigene Artikel.

Von A bis Z

Vor Kurzem besuchte Redakteurin Marcia Rottler die Klasse von Lehrerin Sibylle Abele. Die Redakteurin erklärte den Kindern den Alltag in der Redaktion – von A wie Aufmacher bis Z wie Zwischenzeile. „Um halb zehn beginnt der Arbeitstag mit einer Konferenz“, erklärte