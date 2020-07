Lauchheim feiert Patrozinium auf Corona-Art

Lauchheim. Das hätte sich beim Bau der katholischen Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Lauchheim vor 150 Jahren bestimmt niemand so vorgestellt: Ein Festgottesdienst, der zuhause am Computer oder per Steckverbindung am Fernseher mitverfolgt werden kann. Doch Corona macht eben alles anders. Und so durften zum großen Patrozinium jetzt nur begrenzt Besucher in die Kirche gelassen werden. Für die anderen wurde die Eucharistiefeier live mitgeschnitten.

Auch die SchwäPo-Reporterin hat das Geschehen am Laptop verfolgt und einen Pfarrer erlebt, der unbeeindruckt von der laufenden Kamera über die beiden Apostelfürsten erzählt, die bis heute ins