Kindesmissbrauch: Angeklagter gesteht

Ellwangen. Mit einer Verständigung aller beteiligten Prozessparteien endete nach relativ kurzer Verhandlung vor dem Ellwanger Amtsgericht der Fall eines 41-Jährigen, der heute in Rinteln in Niedersachsen lebt. Dem damals in Stödtlen lebenden Angeklagten wurde zur Last gelegt, zwei seiner drei Kinder im Zeitraum 2009 bis 2014 körperlich misshandelt und sexuell missbraucht zu haben.

So soll er seinen damals dreijährigen Sohn grundlos gegen eine Wand geworfen haben und ihn ein anderes Mal, als er schrie, mit einem Kissen beinahe erstickt haben. 2012 soll er zudem vor seiner damals dreijährigen Tochter im Bad an sich sexuelle Handlungen vorgenommen