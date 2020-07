Trochtelfingen startet in Badesaison

Freibad Das Hermann-Hahn-Freibad öffnet ab kommenden Montag, 6. Juli. Wo es Tickets gibt, wie viel sie kosten und was Badegäste in diesem „Corona-Sommer“ beachten müssen.

Bopfingen-Trochtelfingen

Das Freibad in Trochtelfingen öffnet ab Montag, 6. Juli, und bietet den Badegästen in diesem Sommer einen eingeschränkten Badebetrieb unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen an.

„Dank des tatkräftigen Einsatzes einiger ehrenamtlicher Helfer und der außerordentlichen Einsatzbereitschaft des Freibadpersonals wird der Betrieb unter Beachtung der notwendigen infektionsschützenden Maßnahmen wieder möglich sein“, teilt die Stadtverwaltung Bopfingen mit. Das Ziel der Stadt Bopfingen sei es, den Badebetrieb in dieser Saison so „normal“ als möglich zu gestalten. Dennoch müssen nach den entsprechenden