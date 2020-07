Schokolade aus dem 3-D-Drucker

Abtsgmünd-Untergröningen. Eine gewöhnliche Tafel Schokolade hat Länge und Breite, ihre „dritte Dimension“ allerdings ist meist vernachlässigbar. Doch wenn Benedikt Daschner „Druck macht“, wird sie zu 3-D-Schokolade. Denn der „Chocolatier³“, kreiert Hightech-Schokolade, in der jede Dimension zählt. Ein Mann + eine Vision = Chocolate³ – so könnte man Benedikt Daschner beschreiben.

Was er will, ist, den absoluten Wow-Effekt zu hinterlassen, und zwar geschmacklich wie visuell. Dazu kombiniert er etwas so Traditionelles wie Schokolade mit hochmodernster Technik und schafft so ein ganz neues Erlebnis: