Flächendeckende Corona-Tests in Pflegeheimen - durchgängig gute Ergebnisse

Aalen/Abtsgmünd/Ellwangen. Um einem wiederkehrenden Anstieg von Coronafällen auch in Pflegeheimen entgegenzuwirken, sind seit Anfang Juni flächendeckende Tests durchgeführt worden. So auch in den Pflegeheimen der Stiftung Haus Lindenhof im Raum Aalen, Abtsgmünd, Ellwangen, teilt die Stiftung mit.

Patrizia Gehrs-Knopf, Hausleiterin der Marienhöhe erzählt, wie getestet wurde. „Unsere Mitarbeitenden und Bewohner/-innen wurden zügig durch die MVZ Praxis und Dr. Friedrichson getestet. Wir sind sehr froh darüber, dass alles so schnell und unkompliziert von Statten ging“, so die Hausleiterin.

„Für