Aalen. Er ist der erste Informatiker an der Hochschule Aalen, Gründungsdekan des Studiengangs Informatik und Mitgründer des Studiengangs Data Science: Prof. Dr. Roland Dietrich feiert seine 40-jährige Dienstzugehörigkeit. Als Professor für „Maschinennahes Programmieren, Höhere Programmiersprachen, Methodischer Programmentwurf“ im Fachbereich Elektronik startete Dietrich an der Hochschule Aalen. Bereits früh beschäftigte er sich auch mit Fragestellungen zur Künstlichen Intelligenz (KI). Dietrich begann im Jahr 1992 an der Hochschule Aalen. Als erster Informatiker der Hochschule wurde Dietrich für die Professur „Maschinennahes