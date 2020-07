100 Jahre alt und stets aktuell

Ellwangen

Der Katholische Frauenbund Ellwangen blickt auf seine 100-jährige Geschichte zurück. Für den Verein Grund genug, das Jubiläum am Montag, 6. Juli, um 18.30 Uhr, im Rahmen eines Gottesdienstes in der Basilika zu feiern. Bereits 1903 hatten weitschauende Frauen den Zentralverband in Köln gegründet. Zu ihren zentralen Forderungen gehörten die soziale Sicherung der Frau, Zugang zu allen Bildungseinrichtungen sowie das aktive und passive Wahlrecht.

Die Ideen der Kölner Gründerinnen führten zur Gründung von zahlreichen Zweigvereinen. Der Ellwanger Zweigverein wurde am 10. Mai 1920 von Elisabeth Gräfin Adelmann gegründet. Die Einladung