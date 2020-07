Gisela Mayer ist tot

Ellwangen. Gisela Mayer, langjährige Stadt- und Kreisrätin, ist am Mittwoch gestorben, sie wurde 88 Jahre alt. Der Gemeinderat erwies ihr am Donnerstagabend zu Beginn der Sitzung in einer Schweigeminute die letzte Ehre. Als Gisela Mayer 1979 die Ellwanger Frauenliste (EFL) gründete, war sie bundesweit eine Vorreiterin für mehr Teilhabe von Frauen in der Kommunalpolitik. 1980 gewann sie bei der Kommunalwahl auf Anhieb fast 10 Prozent und zog in den Stadtrat ein, wo sie 29 Jahre, bis 2009, einen Sitz hatte. Damit sorgte sie überregional für Aufsehen und war 1980 sogar Gast im „Heute-Journal“. Von 1989 bis 2004 war sie auch Kreisrätin.