Bewährungsstrafe für Drogendealer

Aalen. Das Aalener Amtsgericht hat am Donnerstag einen 27-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft hat der Pole im März und April 2019 dreimal Amphetamin an verdeckte Ermittler verkauft. Einmal in der Aalener Disco „Lola“ und zweimal am Aalener Bahnhof.

Dabei ging es um Mengen zwischen einem und drei Gramm – verkauft für zehn bis 30 Euro. Diese drei Taten gab der Angeklagte zu. In einem vierten Fall soll er ein Geschäft