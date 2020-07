Integration: erstes digitales Hearing der Stadt Aalen

Smart City Online-Diskussion am Dienstag, 21. Juli, 18 Uhr digital über einen Videochat-Dienst.

Aalen. Als Vorreiterin in Sachen Smart City im Ostalbkreis bietet die Stadt Aalen jetzt ein digitales Bürgerhearing an. Am Dienstag, 21. Juli, um 18 Uhr wird das Integrationshearing des Integrationsteams im neuen Format stattfinden.

„Gerade jetzt in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir uns als aktive und offene Stadtgesellschaft mit den Themen Integration, Zusammenleben und Teilhabe beschäftigen und uns darüber austauschen“, sagt Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Aus diesem Grund soll auch in diesem Jahr das Integrationshearing des Integrationsteams der Stadtverwaltung Aalen stattfinden. Die Stadt Aalen