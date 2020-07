Ein grüner Ort der Entspannung

Serie „Unser Garten – schön wie nie“. Lauschige Ecken und weitreichender Blick im Garten von Gertraude und Wolfgang Streicher in Ellwangen.

Ellwangen

Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage. Davon sind Gertraude und Wolfgang Streicher aus Ellwangen überzeugt. Sie sind längst in die grüne Oase verliebt. Viel Arbeit? „Ja, aber die macht Spaß“, sagt die Gärtnerin, die über „learning by doing“ zur Gartenexpertin geworden ist. Genau das hätte sie sich in ihrer Jugend nicht ausmalen können. „Damals habe ich mich über die Eltern aufgeregt, die ständig im Garten gearbeitet haben.“

Längst sind sie und ihr Ehemann, ehemaliger Rektor der Karl-Stirner-Schule in Rosenberg , vom Gartenvirus infiziert. Das beginnt 1986. Das Ehepaar kauft sich