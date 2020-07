Auszeichnung für 40 Jahre Dienst

Kommunalpolitik Seit vier Jahrzehnten ist Dr. Dieter Bolten Gemeinderat in Essingen. Für seine Dienste wurde er ausgezeichnet.

Essingen. „Eine besondere Ehrung“, wollte Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer noch vollziehen, bevor er die jüngste Sitzung des Gemeinderats eröffnete: Prof. Dr. Dr. Dieter Bolten aus Essingen wurde für 40 Jahre im Dienst der Gemeinde als Gemeinderat ausgezeichnet.

„Diese Lebensleistung ist so außergewöhnlich“, sagt Hofer. Denn außer Bolten gebe es keinen Essinger, der so „eine lange, lange Zeit“ als Gemeinderat aktiv war. Im Juni 1980 wurde er das erste Mal in das Gremium gewählt – mit einer Stimme Vorsprung. „Und das als Reingeschmeckter“, bemerkt Hofer.

Auch Gemeinderatsmitglied