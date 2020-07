Die Zukunft des Klösterle in Röttingen ist ungewiss

Lauchheim-Röttingen. Was wird aus dem Klösterle in Röttingen? Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1903 hat Schaden genommen. Weil der Kindergarten darin untergebracht ist, kamen bereits im Dezember vergangenen Jahres rund 70 Bürger bei einer Infoveranstaltung zusammen, um zu erfahren, wie schlimm das Ganze ist. „Es ist keine Gefahr in Verzug“, versicherte die mit der Bestandsaufnahme beauftragte Architektin Britta Neumann. Und auch Pfarrer Dr. Pius Adiele beruhigte. „Der Kindergarten ist nicht einsturzgefährdet.“ Trotzdem könne man nicht ewig zuwarten, denn Neumann wollte dem alten Gebäude in jetziger Form