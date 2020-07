B 26: Die Gastronomie bleibt offen

Handel Lokal bleibt, aber der Markt dort ist vorerst ausgesetzt. In der Sommerpause sollen neue Ideen entwickelt werden.

Schwäbisch Gmünd. Die Markttage in der Manufaktur B 26 im Becherlehen gehen in die Sommerpause. Die Marktbeschicker, die dort seit Mitte Februar immer donnerstags ab 14 Uhr Brot, Käse, Wurst, Obst und Gemüse aus der Region, aber auch Schmuck oder Blumen anbieten, haben ihre Stände dort am vergangenen Donnerstag vorerst zum letzten Mal aufgebaut. „Der Markt war zum Schluss nicht mehr wirklich gut besucht“, sagt Beatrix Matthes vom Catering-Unternehmen „Weller – das Original“, das die Gastronomie und den Markt im B 26 betreibt.

Daher wollen die Organisatoren die Sommerpause nutzen, um neue Ideen zu entwickeln.