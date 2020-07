Folgt der 1. FC Heidenheim dem VfB in die 1. Bundesliga?

Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem 0:0 bei Werder Bremen im Relegationshinspiel am Donnerstag den Traum vom Bundesliga-Aufstieg offengehalten. Die Entscheidung, ob die Elf von Frank Schmidt es dem VfB Stuttgart gleichtut und in die 1. Bundesliga aufsteigt, fällt am Montagabend, 6. Juli, in der Heidenheimer Voith-Arena. Die SchwäPo hat Passanten in der Innenstadt gefragt, wie Sie die Chancen des FCH einschätzen. Verdienter Erfolg für gute Sportler oder ein zu großes Risiko für einen kleinen Verein?