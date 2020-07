60 Jahre verheiratet: Doris und Peter Meisel

Jubiläum Doris und Peter Meisel haben gefeiert – was sie für Oberkochen getan haben.

Oberkochen. „Wir sind glücklich und zufrieden, möge es so bleiben“, betonen Doris und Peter Meisel unisono und Peter Meisel fügt hinzu: „Wir lieben unser Oberkochen“.

„Unser Oberkochen“, das ist so typisch für die Beiden, die auf der Heide wohnen. An vielen Stellschrauben haben sie gedreht. Früher und auch noch heute.

Die beiden Jubilare waren bei der Firma Carl Zeiss beschäftigt. Doris Meisel, geborene Grösch, war bereits 1949 als Neunjährige mit ihren Eltern aus Jena nach Oberkochen gekommen, Peter Meisel kam 1956 aus Weimar in den Westen. Beide mutierten in Oberkochen zu Ehrenämtlern in Reinkultur.