Corona-Warn-App einfach erklärt

Aalen. Die Lebenshilfe Aalen weist auf Erklärvideos zur Corona-Warn-App in einfacher Sprache hin. „Die Corona-Warn-App ist ein wichtiger Helfer, um Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Das Smartphone wird zum Warnsystem und hilft festzustellen, ob ein Kontakt zu einer infizierten Person entstanden ist.“ So könne man erkennen, ob ein Ansteckungsrisiko besteht.

„Je mehr Smartphone-Besitzer mitmachen, desto größer ist der Nutzen“, schreibt die Lebenshilfe. Die Corona-Warn-App ist ein Angebot der Bundesregierung und ist kostenlos verfügbar.