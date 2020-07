Bopfinger feiern ihre Ipfmess alternativ

Ipfmess Wie die Bopfinger in relativ kleinem Rahmen, auf Balkonen und in den Gärten ihr liebstes Fest doch ein bisschen feierten.

Bopfingen

Die Ipfmesse des Jahres 2020 wird in die Annalen eingehen, als die Ipfmesse, die keine war. Doch richtige Bopfinger lassen sich das Feiern nicht komplett verbieten. So wurde am Wochenende überall Ipfmesse gefeiert. Die Innenstadt war festlich geschmückt, auf vielen Balkonen hingen Fahnen und saßen die Menschen zusammen.

In den Gärten wurden Partyzelte aufgestellt und unter den Corona-Regeln die Mess‘ zelebriert. Am traditionellen Nibelungen-Grill gab es Fischsemmeln, Messwürste oder Feuerwurst.

Eine Schießbude, Kinderkarussell und Magenbrotstand. Crêpes in allen Varianten und Messbier, ausgeschenkt