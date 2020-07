Vier Freunde wollen mit Hanfprodukten durchstarten

Landwirtschaft Auf seinem Feld bei Eigenzell baut der Nebenerwerbslandwirt Andreas Fuchs zusammen mit drei Freunden Nutzhanf zur Gewinnung von CBD-Öl an.

Ellwangen-Eigenzell

Was sofort auffällt, wenn man vor dem Hanffeld steht: Es summt und brummt ohne Ende. Bienen, Wildbienen, Hummeln, fast auf jeder Blüte sitzt eine eifrige Pollensammlerin. Links und rechts davon wächst Mais, doch da fliegt fast nichts. Ist dieses Feld also ein Biotop?

„Auf jeden Fall biologischer Anbau“, erklärt der Besitzer Andreas Fuchs. Er ist Nebenerwerbslandwirt, hat seine Flächen umgestellt und baut dieses Jahr erstmals Nutzhanf an. Am 3. Mai hat er auf dem Streifen, 0,31 Hektar groß, die Sorte „Finola“ ausgesät. Jetzt steht alles in Blüte, wenn man mit der