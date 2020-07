Telemedizin für ländlichen Raum

Aalen. Über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum haben sich AOK-Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein und die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Grüne) ausgetauscht. „Wer in einer Großstadt wie Stuttgart oder Berlin die Corona-Epidemie in einer Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon mit seinen Kindern verbringen musste, überlegt sich bestimmt zurzeit, ob er nicht aufs Land ziehen sollte“, so Margit Stumpp. Ein wichtiges Kriterium neben Arbeit und Schule, damit die Menschen aufs Land ziehen, sei eine funktionierende Gesundheitsversorgung. Wenn es keinen Hausarzt mehr gebe und die nächste Klinik zu weit weg ist, habe der